O governo do Acre iniciou a gestão 2023-2026 promovendo reuniões de alinhamento estratégico das secretarias e autarquias, para garantir o início e a execução de obras e projetos públicos destinados a melhorar as condições gerais de vida, emprego e renda dos acreanos, já nos primeiros cem dias de governo. O processo envolveu secretários, gestores e presidentes de autarquias nos primeiros dias de janeiro, culminando na elaboração do Plano de 100 Dias.

As secretarias de Estado de Obras Públicas (Seop) e de Habitação e Urbanismo (Sehurb) têm realizado, ao longo destes primeiros meses do ano, ações pontuais que integram o planejamento traçado, para entregar obras iniciadas na gestão anterior e também para dar ordem de serviço a novos projetos.De acordo com o governador Gladson Cameli, a iniciativa visa dar continuidade ao que foi iniciado na gestão anterior. “O Plano de 100 Dias é uma forma de prestar contas à comunidade, e uma oportunidade para mostrar que o governo está preparando melhorias para a infraestrutura no Acre. Vamos realizar e cumprir projetos em diversas frentes, como saúde, geração de postos de trabalho e pavimentação das vias”, afirma.

Habitação e Urbanismo

A Sehurb vai atuar dentro do plano com ações pontuais para garantir, principalmente, o acesso à cidadania. De acordo com o gestor da pasta, Egleuson Araújo, a secretaria está preparando um pacote de ações que visam garantir direitos e melhorias no atendimento habitacional à população. São diversas ações que contemplam a capital e o interior do estado, a serem executadas até o fim do plano.

A pasta deverá realizar a entrega de mais de 200 títulos definitivos de terra, em continuidade às ações que vêm sendo realizadas desde 2019. “É uma das determinações do governador garantir dignidade à população e finalmente realizar uma série de ações de regulação fundiária”, informa Araújo.

A Sehurb também deverá ofertar diversos cursos profissionalizantes, potencializando a capacidade de os cidadãos obterem uma fonte de renda para o sustento de suas famílias.

A secretaria planeja, além disso, implementar uma plataforma que facilite a adesão ao Sistema de Gerenciamento da Habitação, o Sishab, que agora vai ser digital. O gestor relata ainda que o novo regramento para inclusão nos benefícios está sendo implantado, e que um dos objetivos é formar um banco de dados para integrar a população de baixa renda ao programa.

Obras Públicas

Uma das grandes obras programadas para conclusão até o início de abril é o projeto de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

A unidade é importante não só para o município, mas também para as demandas das regionais de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, regiões onde vivem aproximadamente cinco mil pessoas.

De acordo com o gerente-geral da instituição, Tadeu Brana, essa é uma obra importante, pois a unidade será referência em atendimento para a Regional do Purus, que atende os três municípios.

A Seop realiza a ampliação do hospital, a construção do centro cirúrgico e também a entrega de 68 novos leitos. O secretário de Obras Públicas, Cirleudo Alencar, explica que a proposta é entregar a obra até o dia 10 de abril, junto a outros 32 projetos concluídos. “Além de modernizar a infraestrutura e logística de diversos municípios do Acre, trazendo conforto e melhoria a prédios públicos, também são gerados diversos postos de trabalho por meio da execução desses projetos”, declara.

Contando com investimentos que irão gerar benefícios à população, o gestor destacou as principais obras que estão sendo desenvolvidas nesse prazo: a entrega das unidades de saúde em Vila Campinas e Acrelândia. Alencar explica ainda que se trata de obras que estavam com pendências e que agora continuam com auxílio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Outra proposta incluída pela Seop no Plano de 100 Dias é a continuidade da reforma de prédios do Tribunal de Justiça (TJAC) no estado, ação que faz parte de um termo de cooperação entre Executivo e Judiciário.

Ainda, prosseguem as obras da construção da Creche Coração de Jesus, na Baixada da Sobral, em Rio Branco, em parceria o Município.

“Essa creche será uma referência em atendimento. Temos uma equipe acompanhando semanalmente a obra, para que seja entregue em breve à comunidade”, frisa Alencar.

Outro investimento que há algum tempo era necessário, e que, com os investimentos e modernização da comunicação governamental, finalmente saiu do papel é a reforma da sede da Secretaria de Comunicação do Estado.

A previsão é de que o prédio seja entregue em março, totalmente reestruturado. A obra faz parte do projeto de modernizar e equipar os prédios dos órgãos públicos do Estado e integra o compromisso do governador Gladson Cameli, que desde seu primeiro mandato foi um dos gestores que mais investiu na estrutura comunicativa do Acre, realizando diversas renovações prediais em estruturas também do interior.

Deracre

O Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) realiza ações de infraestrutura e mobilidade urbana que melhoram as condições na oferta de serviços à população, com base no Plano de 100 Dias.

Uma obra importante, que vai beneficiar os moradores da região de Porto Acre, é a rampa de acesso ao Rio Acre no município. A estrutura das novas rampas e escadarias está sendo construída em concreto armado, e o objetivo é melhorar o acesso de veículos e o transporte de produtos na travessia de balsa na região. Além disso, a integração entre as regiões do Caquetá e Porto Alonso também será facilitada.

O presidente do Deracre, Petronio Antunes, ressalta que o governo tem trabalhado para garantir que as obras sejam entregues o mais rápido possível.

Antunes destaca ainda que o trabalho de reconstrução e de construção de novos aeródromos é uma prioridade para o governo. “Além de entregar estruturas que são muito solicitadas pela população, também geramos trabalho e renda”, diz.

O Deracre trabalha também na construção da ponte do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia. Serão mais de 44 mil pessoas beneficiadas com a estrutura, que vai facilitar o transporte de cargas para a Estrada do Pacífico e o escoamento de produtos agrícolas da região.

“Cheguei em 2019, e o ramal era só mata e vivíamos no atoleiro. Hoje, com a construção da ponte do anel viário, muita coisa mudou, o ramal do Anel agora é na piçarra, e a nossa terra está mais valorizada”, aprova Raimundo Barroso, morador do Ramal do Anel, próximo à região da ponte.