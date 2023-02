Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante a noite desta segunda-feira, 27, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 6° Batalhão, deflagrou a “Operação Preservação da Ordem Pública”. As ações de caráter ostensivo e preventivo de combate ao crime ocorreram nos bairros de Cruzeiro do Sul, com a participação de 23 policiais militares.

Com o emprego direcionado e eficiente do policiamento ostensivo, aliado ao trabalho de Análise Criminal da unidade, foi possível realizar a saturação dos bairros com maiores índices criminais da cidade. A ação resultou na recuperação de uma motocicleta na Comunidade Olivença, que havia sido roubada no bairro Cruzeirão.

O tenente Daniel Teixeira, comandante da operação, destacou a importância do trabalho policial durante a ação.”Visamos preservar a ordem pública na cidade de Cruzeiro do Sul, saturando os bairros, com várias abordagens com intuito preventivo. De certa forma, a operação surtiu seu efeito. Não houve registro de ocorrência mais grave”, disse.