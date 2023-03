OCA Móvel no Shopping realizou mais de 1,7 mil atendimentos

Durante todo o mês de fevereiro, o governo do Estado do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), ofertou mais de 80 tipos de serviços no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

O objetivo da missão é promover cidadania e comodidade à população local. A unidade móvel realizou mais de 1.700 atendimentos nesses 28 dias. Os serviços mais procurados foram 2ª via do CPF, 2ª via do título de eleitor, carteira de trabalho digital e IPTU.

Período de atendimento da OCA Móvel é concluído no Via Verde Shopping. Foto: Ascom OCA

“Nossa intenção é fazer com que os serviços cheguem a todos os cidadãos acreanos”, afirma o secretário de Estado de Administração do Acre (Sead), Paulo Roberto Correia.

A OCA Móvel tem como objetivo, neste ano, avançar na ampliação tanto de parcerias para a sua atuação, quanto na carta de serviços.

Para os primeiros três meses do ano, a expectativa é realizar cerca de três mil atendimentos, em pelo menos dez localidades diferentes. Foto: Dhárcules Pinheiro/ Secom

“Durante todo o mês de fevereiro a OCA esteve atendendo em Rio Branco em até três localidades diferentes simultaneamente, o que demonstra nosso compromisso de levar comodidade ao cidadão”, diz a diretora da OCA, Francisca Brito.

A próxima parada da unidade móvel será em Porto Acre, no Centro de Convenções Cícero Vasconcelos de Medeiros, nos dias 7 e 8 de março, das 8 às 14h.