MUDANÇAS Saúde retifica edital com resultado final do concurso

A lista contendo cargos, localidade, classificação final, inscrição, nome do candidato e nota pode ser consultada a partir da página 15 da edição.

Sobre o concurso

Lançado em agosto de 2022, após dez anos sem concurso público para cargos efetivos, mais de 32 mil candidatos participaram do certame que disponibilizou 669 vagas com salários que variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

Entre os cargos de nível médio e superior estavam os de agente administrativo, assistente social, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, técnico de laboratório em análise clínica, técnico em órtese e prótese ortopédica.

Também havia vagas para médico, biólogo, enfermeiro, engenheiro, cirurgião-dentista, fonoaudiólogo, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em manutenção de computadores, gestor em saúde coletiva, biomédico e médico veterinário.

As provas discursivas e objetivas foram aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no dia 16 de outubro, em Rio Branco e outras nove cidades do Acre.