Acreanos já pagaram quase R$900 milhões em impostos em 2023

O Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostra que mal encerrou fevereiro e os acreanos pagaram mais de R$866,3 milhões em impostos em 2023, correspondente a cerca de 10% do orçamento geral do Estado para este ano (R$8,8 bilhões).

No mesmo período do ano passado a arrecadação foi de mais de R$822,7. Ou seja: aumento 5,3% na comparação em 2023.

O Impostômetro mede em tempo real a arrecadação de impostos, taxas e contribuições nas esferas federal, estadual e municipal, vai atingir a marca de R$ 500 bilhões nesta última semana de fevereiro. Este ano, o montante será registrado com quatro dias de antecedência, comparado com 2022.

De acordo com a análise do economista da ACSP, Marcel Solimeo, houve crescimento na arrecadação em razão do aumento nos preços e inflação acumulada para o período.

“A alta [de impostos] que tivemos aconteceu pelo aumento da inflação, que incide diretamente nos preços dos produtos e eleva a arrecadação”, explica Solimeo.