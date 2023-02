Na manhã de ontem, dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 10:40, durante procedimentos de fiscalização e ronda na BR 364 no município de Capixaba, a PRF abordou um veículo de passeio na altura do km 180, cujo motorista apresentou nervosismo. Após verificações, ficou constatado que, no banco traseiro do automóvel, distribuídos em uma sacola plástica e mochilas, havia 4 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 3 kg de substância análoga à maconha.

A conduta foi enquadrada em tráfico de drogas e duas pessoas foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal de Epitaciolândia-AC, juntamente com todos os seus pertences e o material ilícito apreendido, para prosseguimento dos procedimentos legais cabíveis.