Ieptec anuncia diplomação em licenciatura para ex-DocentEPT

Estão abertas as inscrições para a chamada pública direcionada à diplomação em licenciatura dos egressos da Pós-graduação Lato Sensu em Docência para Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT). O curso é ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes/ES), e no Acre conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

A especialização já foi ofertada duas vezes no estado e contabiliza 230 profissionais formados em EPT que devem atuar, principalmente, na rede estadual de ensino em cursos técnicos de nível médio.

Quanto aos requisitos para participação na seleção, o interessado em requerer o diploma de licenciatura deve, obrigatoriamente, ser egresso da especialização, possuir diploma em curso de graduação de bacharelado ou de tecnologia e comprovar ter, pelo menos, 400 horas de prática pedagógica em docência.

Estão sendo disponibilizadas 4.000 vagas para todo o território nacional, não sendo estipulado o número de vagas por estado.

Para mais informações e acesso aos anexos para preenchimento acesse: https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2840-edital-18-2023-chamada-publica-diplomacao-licenciatura-docencia-profissional-tecnologica-egressos-curso-posgraduacao-docentept. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: diplomaçã[email protected]

O candidato tem até o dia 10 de março de 2023 para realizar a inscrição por meio do link: https://sigaa.ifes.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=G. O resultado parcial será divulgado no dia 16 de maio e o resultado final no dia 30 de maio.