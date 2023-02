A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Agropecuária (Seagro), é responsável pela deslocação de 228 produtores da Agricultura Familiar, que comercializam seus produtos em 33 bairros da Capital.

Os produtores rurais não precisam se preocupar com transporte e nem com a montagem das barracas, pois tudo é por conta da prefeitura. A intenção é que eles tenham lucro com suas vendas.

A produção rural é uma prioridade do prefeito Tião Bocalom e ele faz questão de prestar toda a assistência necessária.

“Antes os produtores pagavam para ir e voltar das feiras e o lucro era quase nada. Agora a Seagro faz tudo isso a custo zero”, explicou o prefeito.

Segundo o gestor da Seagro, Eracides Caetano, a ajuda vai mais além.

“Nós ajudamos com mecanização, orientação, tudo para que os produtores saibam que estão assistidos pela gestão”, ressaltou Eracides.