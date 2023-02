Covid-19: Rio Branco e 16 capitais iniciam vacinação bivalente

A partir desta segunda-feira (27), pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas poderão receber uma dose de reforço contra a Covid-19 com a versão bivalente dos imunizantes.

As vacinas bivalentes contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron – saiba como funcionam aqui. Os imunizantes foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro de 2022. Os primeiros lotes de vacinas bivalentes chegaram ao país em dezembro.

São dois tipos de vacinas diferentes:

Bivalente BA.1 – protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA1;

Bivalente BA.4/BA.5 – protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA.4/BA.5.

De acordo com um levantamento realizado pela CNN, pelo menos 17 capitais vão iniciar a vacinação na segunda-feira: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Palmas (TO), Macapá (AP), São Luís (MA), Teresina (PI), Natal (RN), Maceió (AL), Aracaju (SE), Goiânia (GO), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Rio Branco (AC).

Pelo menos cinco capitais já começaram a aplicar as doses atualizadas: Manaus (AM), João Pessoa (PB), Recife (PE), Campo Grande (MS) e Vitória (ES). A imunização com as vacinas bivalentes começa na quarta-feira (1º) em Cuiabá (MT).

Quatro cidades ainda não contam com informações sobre a aplicação: Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belém (PA) e Florianópolis (SC).

Fase 1: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos;

Fase 3: gestantes e puérperas;

Fase 4: profissionais de saúde.

Movimento Nacional de Vacinação

O Ministério da Saúde lança, nesta segunda-feira (27), um Movimento Nacional pela Vacinação. A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O lançamento da campanha será realizado em Brasília com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Nesta primeira etapa, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país. A ampla campanha de imunização será focada inicialmente em idosos, pessoas com comorbidades e indivíduos com deficiência.

