IMAGENS INÉDITAS Cavernas do Acre obtém registro e são destaque no mundo da ciência

Até o ano de 2021, apenas o Acre não dispunha de dados sobre as cavernas existentes em seu território.

No planejamento das atividades do ICMBio e Centro de Estudos das Cavernas para 2021 foi incluída uma expedição ao Parque Nacional da Serra do Divisor, pois informações do plano de manejo descrevem a ocorrência de” grandes cavernas” no interior da unidade, dado confirmado pelo relato de um morador da comunidade, que identificou e divulgou a primeira caverna nas proximidades da localidade de Pé de Serra, área de uso público do parque.

A partir desse momento, deu-se início às discussões e preparativos para uma expedição ao Acre para realizar trabalhos de prospecção, topografia e orientação aos servidores da UC sobre como proceder em caso de novas descobertas. Apesar de não estarem cadastradas no CANIE, que é o sistema nacional de registros de cavernas, a ocorrência de cavernas na região da Serra do Divisor foi observada ainda na década de 70, durante as incursões do Projeto Radam Brasil, porém sem maiores detalhes da sua localização.



Também sem informação das coordenadas geográficas, observa-se o registro fotográfico de uma cavidade na Serra do Divisor em publicação do Serviço Geológico do Brasil, entretanto, não é possível afirmar que se trata de alguma das cavernas prospectadas em 2021. Em janeiro de 2020, foi publicada a descoberta de uma caverna por um morador local, o Sr. Edson.

descobertas. Já em setembro de 2021, uma semana antes da expedição, foi divulgada a descoberta da segunda caverna por outro morador da localidade de Pé de Serra, nas proximidades da primeira.