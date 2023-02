Aldeia FM estreia nova programação nesta segunda-feira (27)

Com novidades, a Rádio Aldeia 96.9 FM, que integra o Sistema Público de Comunicação do Acre, irá estrear nesta segunda-feira, 27, novos programas.

“Estamos inserindo uma programação mais educativa, até porque esse é um dos objetivos da Aldeia, e vamos potencializar as informações de utilidade pública, para ficar mais próximos dos cidadãos”, destaca o coordenador do veículo, Floriano Oliveira.

A Aldeia FM busca uma programação mais voltada a temas educativos. Foto: Pedro Devani/Secom

“A comunicação é muito dinâmica e há mudanças diárias nesses formatos. E nós do Sistema Público de Comunicação não podemos ficar de fora das transformações e melhorias. Por isso, estamos lançando uma nova programação, ainda mais dinâmica e educativa. Trazendo boas notícias das mais diversas ações de governo”, destacou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Floriano Oliveira é apresentador do programa Bom Dia, Aldeia e coordenador da rádio. Foto: Pedro Devani/Secom

A rádio veiculará 11 novas vinhetas, 20 novos spots e milhares de músicas atualizadas para os ouvintes. Os spots abordam temas de esporte, saúde, mensagens contra a violência sexual, conscientização sobre o alcoolismo e drogas e segurança no trânsito. Já o Minuto da Notícia irá trazer o que há de mais recente no cotidiano.