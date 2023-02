Roubo de fios elétricos no Centro de Rio Branco causou prejuízo de R$5 milhões em 2022

Em virtude do episódio da última terça-feira envolvendo o furto dos fios de cobre na capital acreana, que resultou no atraso para o início do Desfile dos Blocos que marcaria a última noite do Carnaval da Família 2023, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se posicionou nesta quinta-feira (23) sobre esta circunstância que vem gerando transtornos para os rio-branquenses. Na ocasião parte da avenida Getúlio Vargas ficou no escuro.

De acordo com o gestor do município, a situação é intolerável. Por isso, enfatizou a necessidade da união dos poderes do Estado para resolver o problema.

“Segundo o secretário Joabe, foram mais de 50 reparos realizados só na praça. Está ficando insustentável, precisamos fazer alguma coisa e pedimos que a Secretaria de Segurança Pública nos ajude a resolver a situação”, disse.

O prefeito ressaltou que, além do escuro no centro da cidade, os usuários também tiveram que enfrentar alguns semáforos inoperantes, colocando em risco a vida das pessoas que fazem uso do trânsito, além de gerar um grande prejuízo para os cofres do município.

“O prejuízo é monstruoso, fechamos o ano com um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões. Esse dinheiro poderia ter sido gasto em algo benéfico, entretanto estamos destinando para repor os fios que são furtados. Fora o transtorno da iniciativa privada, onde os fios da loja Gazin, por exemplo, já foram roubados 11 vezes”, explicou.