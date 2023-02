QUASE PRONTA obras da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre estão 95% concluídas

Nos próximos meses, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) ganhará uma nova sede. Construído com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o moderno prédio de dois pavimentos está localizado no Bairro Portal da Amazônia, na capital, e já conta com 95% das obras finalizadas.

Nesta quinta-feira, 23, o governador Gladson Cameli tomou conhecimento do atual estágio da construção durante encontro com o presidente do órgão, André Hassem, e o diretor administrativo, Denis Santos, no Palácio Rio Branco.

“Esta é uma obra muito importante para o governo do Estado. A nova sede do Imac dará melhores condições de trabalho aos servidores e oferecerá mais conforto para a população que precisa de atendimento na instituição”, comentou Cameli.

Na oportunidade, também foi apresentado ao governante o novo Sistema de Licenciamento Ambiental. A ferramenta, que facilitará o acesso aos serviços do Imac, já está em fase final de testes e, muito breve, estará disponível ao público.

“Este é um sistema próprio que está sendo desenvolvido para ser utilizado, exclusivamente, no nosso estado. A partir da sua implantação, o próprio usuário dará entrada no processo, sem precisar ir à nossa sede ou a algum escritório do Imac, no interior”, explicou André Hassem.