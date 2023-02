Nesta sexta (24), Gleici Damasceno usou as redes para denunciar um caso de racismo que teria acontecido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Em vídeos, publicados no Instagram, a influenciadora e ex-BBB narrou a conversa que teve com uma funcionária do local, descrita por ela como ‘invasiva’.

🚨FAMOSOS: Gleice Damasceno é vítima de racismo em aeroporto: “Sei que muitas pessoas passam pela mesma coisa que eu e não conseguem se defender”

“É só um desabafo de como eu me sinto, sei que muitas pessoas passam pela mesma coisa e não conseguem nem se defender. Eu não venho muito aqui expor a minha vida, as minhas coisas, mas hoje foi um dia que eu me senti muito vulnerável e invadida”, começou.

