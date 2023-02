Com 51.211 servidores ativos e inativos, o governo movimenta a economia do Estado com mais de R$ 300 milhões.

No mês de janeiro, o governo divulgou o calendário anual de pagamento, garantindo a continuidade dos proventos em dia. Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.