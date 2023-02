Inscrições abertas: cursos para terapeutas somam 40 mil vagas

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), oferece quatro cursos de capacitação gratuitos para profissionais de saúde que atuam na promoção da independência e autonomia de pacientes, em especial os terapeutas ocupacionais. No total, são 40 mil vagas. As inscrições seguem até 30 de março.

As ofertas educacionais estão disponíveis na plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) e os conteúdos são voltados para profissionais que atuam na Atenção Primária. As capacitações são realizadas na modalidade EaD e, para participar, basta acessar as plataformas e fazer o cadastro. Não é necessário passar por processo seletivo.

Com carga horária de 30 horas, a habilitação propõe compreender as orientações relativas à atenção à pessoa amputada como parte do processo de melhoria dos serviços previstos no SUS por uma das cinco Redes de Atenção à Saúde: a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), que é a ordenadora das políticas de saúde relacionadas à pessoa amputada.

A capacitação aborda as ações de atenção à saúde das pessoas que sofreram Acidente Vascular Encefálico (AVE) e estão na rede de cuidados à pessoa com deficiência e na reabilitação relacionada às condições do AVE, a fim de subsidiar o acolhimento e a intervenção adequada desses pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. O curso tem carga horária de 30 horas.

O curso tem carga horária de 60 horas. Com este módulo será possível compreender como as equipes multiprofissionais de saúde atuam na reabilitação da pessoa idosa, em diferentes pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS, considerando que o planejamento da reabilitação da pessoa idosa seja realizado juntamente com as demais intervenções terapêuticas e de promoção da saúde e prevenção de agravos.

Com carga horária de 30 horas, a oferta educacional possibilitará que o aluno compreenda a definição, a caracterização e as classificações da Paralisia Cerebral (PC), bem como o diagnóstico, os fatores de risco e as condições associadas à PC. Espera-se, assim, abordar informações necessárias para que a atenção à pessoa com PC seja direcionada de forma adequada no contexto do SUS.

Ministério da Saúde