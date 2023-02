Indignado, Luz propõe recompensa de R$1 mil por denúncia de roubo da fiação elétrica em Rio Branco

Com o aparecimento frequente de notícias do furto de fios de cobre, o vereador João Marcos Luz (MDB) usou a tribuna, durante a sessão da Câmara de Rio Branco, na quinta-feira, 23, para propor uma recompensa de R$ 1000 para quem denunciar os envolvidos na prática desse crime na capital.

O parlamentar apontou que o combate ao crime deve ser feito em parceria com a população e combatido em sua raiz, ou seja, buscando a punição do receptador, a pessoa que compra o produto roubado.

“É necessário a união de todos os cidadãos para ajudar a combater o problema. Por isso, é importante denunciar e fiscalizar os envolvidos no furto de fios. E proponho aqui, em nossa casa, a oferta de R$ 1000 de recompensa para quem denunciar esses criminosos, tirando até do nosso próprio salário se for necessário. Temos que ir atrás desses receptadores, porque eles incentivam a prática desse crime”, afirmou.

Para além do prejuízo financeiro, o vereador cobrou a ampliação do serviço de segurança pública.

“O que aconteceu na terça-feira, quando o desfile foi prejudicado pelo apagão causado pelo furto da fiação elétrica, é só um retrato do que já acontece há meses. Não estamos vendo nenhuma ação das forças de segurança”, disse. (Assessoria)