O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), informa que estendeu o período de rematrícula na Escola de Música do Acre (Emac).

A reinscrição poderá ser feita na quinta-feira, 23, na sexta, 24, e na segunda, 27, de modo presencial, na unidade de ensino musical, em Rio Branco, das 8h às 11 e das 14 às 17h.

O procedimento é destinado aos estudantes da rede regular de ensino e membros da comunidade que concluíram toda a carga horária do ano letivo passado.

O prazo de rematrícula na Escola de Música do Acre foi estendido para os dias 23, 24 e 27 de fevereiro. Foto: Mardilson Gomes/SEE

“Os alunos e seus responsáveis precisam apenas apresentar uma declaração que comprove que o estudante já está matriculado numa escola de ensino regular”, informa o coordenador-geral da Emac, Afonso Portela.

O gestor relata que o procedimento é necessário para adequar as turmas de acordo com a escolaridade, a faixa etária e o nível de progressão musical dos alunos.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, nas imediações do Parque Tucumã. Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato pelo número telefônico: (68) 3229-4918.