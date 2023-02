Elzinha fica triste com abandono da Cidade do Povo: “filme de terror”

“Me causou muita tristeza ver o bairro totalmente abandonado”. A fala é da vereadora Elzinha Mendonça, em pronunciamento na sessão de quinta-feira, 23, na Câmara Municipal de Rio Branco, ao cobrar da Prefeitura de Rio Branco melhorias no bairro Cidade do Povo, onde esteve a convite da presidente do bairro, Ana Souza.

“As praças estão depredadas impossibilitando as crianças de brincarem, as ruas totalmente esburacadas, esgotos expostos, cena de série de terror mesmo. A Cidade do Povo está totalmente abandonada”. E acrescentou: “a Ana relatou que assim que o prefeito Sebastião Bocalom assumiu a Prefeitura retirou o bairro do seu projeto, tendo reformado somente uma praça para servir de cabide de votos, e o local já está precisando de reforma”, falou.

A vereadora questionou ainda o que levou o chefe do Executivo Municipal a pontuar que melhorias no local é de prerrogativa do Estado.

“Como que a Prefeitura afirma que é de responsabilidade do Estado obras no bairro? Cobram IPTU, iluminação pública, recolhimento do lixo, como pode fazer essas cobranças e dizer que o governo e quem deve executar melhorias na Cidade do Povo”. disse mais: “Porque Sebastião Bocalom reformou apenas uma praça? Por que o abandono da cidade do povo?”, finalizou.