CALENDÁRIO DO ANO TODO Governo do Acre divulga datas do pagamento salarial de 2023

Honrando com o compromisso, desde a sua primeira gestão, em manter o pagamento dos servidores em dia, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta sexta-feira, 20, o calendário de pagamento anual dos servidores do Estado para 2023.

De acordo com o secretário da Sead, Paulo Roberto Correia, cumprir o calendário anual de pagamento continua sendo uma prioridade do governo do Acre, colocando em prática seu comprometimento, que é a transparência com o servidor público.

“O governador Gladson Cameli e a Secretaria de Administração irão cumprir mais um ano de pagamentos em dia para os servidores do Estado, um compromisso que a nossa gestão renova com o servidor público e com a economia do Acre”, disse o titular da pasta.

A administração pública estadual é composta por 35.475 servidores ativos, 10.935 inativos e 3.697 pensionistas, somando um total de 50.107 pessoas que já saberão a data de recebimento de seus proventos.

O pagamento de janeiro está programado para o dia 30 de janeiro, porém o governo já anuncia o adiantamento do crédito em conta, sendo dia 27 (sexta-feira) para inativos e pensionistas, e dia 28 (sábado) para os servidores ativos.