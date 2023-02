Os perfis técnicos dos novos secretários do Governo do Acre

Após a Assembleia Legislativa aprovar a lei com ajustes na reforma administrativa, o governo do Acre oficializou os nomes de dois novos secretários de Estado nesta quarta-feira, 22. Márdhia El-Shawwa estará à frente da recém-criada Secretaria da Mulher e Marcelo Messias responderá pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, que retorna à estrutura governamental.

Delegada aposentada da Polícia Civil e com amplo trabalho na defesa e garantia dos direitos das mulheres, Márdhia El-Shawwa é bacharel em direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). A gestora possui MBA em Gestão Estratégica de Segurança Pública e especializações em Direito Processual Penal e Direito Administrativo. Durante a carreira policial, foi titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Nucria) e na Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter).

Na primeira administração do governador Gladson Cameli, atuou como coordenadora do Programa Acre pela Vida e secretária adjunta de Justiça e Segurança Pública. Atualmente, ocupava o cargo de secretária adjunta da Mulher.

Já Marcelo Messias possui formação superior em Turismo e Gestão em Petróleo e Gás. O novo secretário estadual de Empreendedorismo e Turismo tem no currículo experiências profissionais no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC).

Nesta administração, ocupou a função de diretor-presidente das Empresas Públicas do Estado do Acre e liquidante do Banco do Estado do Acre (Banacre).

A criação das duas novas secretarias reforça o compromisso do governador Gladson Cameli com o fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres, ao empreendedorismo e o turismo no Acre. Mais uma vez, o chefe de Estado priorizou nomes com perfis técnicos para condução das pastas.

“A nossa prioridade é colocar pessoas extremamente preparadas nas secretarias e demais órgãos do Estado. Temos compromisso com a população e um plano de governo a cumprir. O Acre tem pressa para crescer e não podemos perder um dia sequer nesta nova gestão. Desejo boa sorte e sucesso aos secretários Marcelo Messias e Márdhia El-Shawwa”, declarou o governante.