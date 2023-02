A Prefeitura de Acrelândia abriu processo seletivo simplificado para contratar 14 bolsistas que atuarão na educação infantil do município. O regime de trabalho é semipresencial com atendimento domiciliar em áreas rurais de difícil acesso.

As vagas são também de cadastro de reserva.

Os selecionados irão compor o Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância. A remuneração, segundo o edital, corresponde a um salário mínimo vigente na época.

As inscrições ocorrem nas seguintes datas: de 27 a 28 do mês de fevereiro e 1 e 2 do mês de março de 2023, das 7h às 11h e das 13h às 17h na Avenida Brasil, 600, próximo á Igreja Católica, na Secretaria de Educação de Acrelândia.

Acesse o edital:

https://drive.google.com/file/d/1Yc8HDrWQZinkW4pCinQVyAPdjRvpBiki/view

Relacionado