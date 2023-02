A Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias municipal e estadual de Saúde (Semsa/Sesacre) estão com estandes no Carnaval da Família 2023, distribuindo preservativos, materiais informativos e kits de autoteste para HIV, que é uma novidade, como explica Francisca Ribeiro, coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Vigilância Epidemiológica do município.

“Nós estamos aqui com uma equipe de 16 pessoas distribuindo entre os foliões, insumos de prevenção, como camisinhas femininas e masculinas e a novidade é o autoteste. Esse teste a pessoa leva para casa, é autoexplicativo, gratuito. A pessoa faz o teste e o resultado sai em 20 minutinhos”, explica.

A coordenadora orienta ainda que, se o teste der positivo, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde, pois o diagnóstico precoce é importantíssimo.

“O HIV é uma doença que não tem cura, mas se tratado cedo é possível que a pessoa tenha uma vida normal”, concluiu.