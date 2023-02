As fantasias que dão o colorido ao Carnaval da Família no Acre

No sábado e o domingo são dois dos dias mais movimentados no Carnaval. Em Rio Branco o bloco do sujos, no Alto Acre as Rolinhas do Coronel, no Juruá os Malas e Bombas. Em todos os casos os integrantes saem às ruas com fantasias, homens vestidos de mulheres e vice-versa.

Mas a penúltima noite do Carnaval da Família também levou ao estacionamento do Estádio Arena da Floresta muitos adeptos das fantasias. Super heróis, personagens de filmes, as tradicionais de profissões e até os memes do momento estiveram entre as mais levadas à avenida.

Rayana Martins veio fantasiada de enfermeira e ainda trouxe a filha vestida de bailarina. A designer de sobrancelhas disse que sempre vem fantasiada e resolveu incentivar a filha a também se vestir à caráter. “Eu gosto muito de vir fantasiada, venho todo ano. O Carnaval é alegria e quero que ela – a filha- aprenda a também gostar” disse a profissional da beleza.

Tem quem prefira investir menos, mas sem perder a elegância. Daniele Cunha disse que todo ano vem com roupa confortáveis, que o folião costuma usar, mas este ano resolveu inovar. “Foi de última hora, de improviso, mas ficou legal. Essa é a primeira vez que me fantasio, esse ano me deu vontade”, disse.

O universo dos super-heróis foi o escolhido por Maitê Prado e Isabele Louise. As duas amigas queriam vir pra festa combinando e se vestiram de mulher maravilha e super-homem, no caso ‘super-mulher’. “Foi muito coisa do acaso, queríamos vir de dupla e no fim combinou. Agora a gente quer vir todo ano usando fantasias”, disse Maitê.

O Carnaval da Família é um realização do governo do Acre, em parceria com a prefeitura de Rio Branco, e proporciona à população entretenimento de qualidade, com segurança e muita diversão.

A festa termina nesta terça-feira, 22, com atrações como o Maracatu, Desfile dos Blocos e apresentações musicais, das 17 às 2 horas da manhã, no estacionamento do Arena da Floresta.