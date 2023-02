Assessoria de Comunicação da PMAC —-

Policiais da Companhia Giro do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam, na manhã desta segunda-feira, 20, uma mulher transportando 6 kg de maconha, durante abordagem a um ônibus que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, no interior do Acre.

Os militares receberam denúncias de que uma mulher havia saído do Juruá naquele coletivo, e era suspeita de transportar drogas e ilícitos na bagagem. Com essas informações, a equipe abordou o ônibus entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, e localizou seis barras de maconha, pesando cerca de um quilo cada, dentro dos pertences da suspeita.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia do município para as providências cabíveis ao fato.