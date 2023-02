Horto Florestal é opção de lazer para as famílias em Rio Branco

riado na década de 70, para levar diversão aos rio-branquenses, o Horto Florestal dispõe de uma área de 17 hectares e de uma rica flora de mata nativa. Além disso, há espaços para realizações de atividades físicas, eventos culturais e trilhas ecológicas. Uma das principais atrações do local é a pista de caminhada. O funcionário público, Rones Figueredo, diz que frequenta o espaço sempre que possível.

“É um ambiente muito bom para caminhar, faça chuva ou faça sol, quando eu não estou trabalhando venho fazer caminhada. Ambiente bem arejado, eu gosto muito.”

Carlos Nasserala, secretário municipal de Meio Ambiente (Semeia), informou que 52 mil pessoas passam mensalmente pelo Horto Florestal. Segundo ele, no período das férias escolares a prefeitura está realizando uma programação especial para as crianças, e que as famílias frequentam o local para a prática esportiva e, também, de lazer.

“Sábado e domingo é super lotado, o pessoal vem aqui fazer diversos tipos de atividades, tiram fotos para casamentos, batizados, fazem piquenique… o nosso Horto está sendo bem cuidado”

O prefeito Tião Bocalom aproveitou o último final de semana para visitar o espaço, conversou com populares, abraçou crianças e falou da importância do Horto para a população acreana. O gestor ressaltou que os investimentos na segurança, com câmeras e policiais, têm atraído cada vez mais pessoas.

“Quando damos a segurança necessária, quando e criamos o ambiente necessário, é isso vemos como estamos vendo aqui no Horto Florestal, a equipe da Semeia se dedica, cuidando e criando um ambiente mais seguro. Aqui, temos as câmeras, os policiais, temos total segurança e, por isso, essa quantidade grande de pessoas aqui dentro.”

O parquinho é limpo, bem cuidado e seguro, o que facilita para que famílias inteiras venham se divertir no local.

“É isso que continuaremos fazendo, criar ambiente onde as pessoas possam ficar à vontade, que elas possam ser felizes”, finalizou o prefeito.