O governo deve criar um programa de recompra após o término do recadastramento de armas no sistema da Polícia Federal.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que já foram recadastradas 66.488 armas dos chamados CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) de uso permitido e 2.464 de uso restrito.

Segundo o ministro, parte das armas de uso permitido passarão a ser de uso restrito e a quantidade de armas de uso restrito vai ser reduzida. O que ultrapassar esse limite é o que deve entrar no programa de recompra, mas é preciso esperar a conclusão do recadastramento para definir o tamanho do programa. O Ministério da Justiça vai fazer audiências públicas para tratar do tema.

Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu as ações que questionavam o decreto do governo federal para limitar o acesso de armas pela população.

Flávio Dino disse que a decisão garante a continuidade do recadastramento, que segue até o fim de março.

Segundo o ministro da Justiça, não há previsão de aumentar o prazo para recadastramento das armas.