Para conduzir de maneira segura é importante ter atenção redobrada nos cruzamentos e em pontos cegos, realizar manobras cuidadosas e ao frear, manter boa distância de veículos, pedestres e animais. Também é importante conduzir atento às principais diretrizes da legislação, respeitando a sinalização e a velocidade da via. Nunca ingerir bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa antes de dirigir.

Além da obediência às regras de conduta no trânsito é importante que o motociclista também utilize capacete fechado, afivelado e com a viseira abaixada, vestimentas feitas com material resistente e que protejam áreas fundamentais do corpo, como a coluna cervical e a caixa torácica, utilizando acessórios essenciais como luvas e botas. Botas com cano mais alto, que protejam bem as pernas.

O capacete

O capacete deve seguir a regulamentação, ter o selo de certificação do INMETRO, adesivos autorrefletivos na parte de trás e nas laterais e estar em bom estado de conservação. O tamanho deve ser apropriado ao perímetro cefálico, inclusive para o passageiro. Caso sofra um impacto forte, ele deve ser trocado. O prazo médio de validade é de três anos, segundo os fabricantes.

O uso correto do equipamento reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances de o motociclista sofrer ferimentos mais graves na cabeça, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A motocicleta também deve ter atenção

Também é importante que o proprietário da motocicleta conheça bem seu veículo e esteja atento a qualquer sinal de defeito ou deficiência.

A motocicleta deve passar por manutenção periodicamente a fim de reparar possíveis danos e recuperar itens defeituosos, bem como pela checagem de pneus, filtros, bateria, corrente, entre outros.

Motociclista, tenha cuidado com a sua vida e a do próximo. Alguém o espera voltar são e salvo.