Concurso BB: inscrição até 24 de fevereiro. Não fique de fora

O certame está sendo organizado pela Fundação Cesgranrio e conta com 6.000 vagas para escriturário, sendo 4.000 para contratação imediata e 2.000 para cadastro reserva e preenchimento de futuras oportunidades na instituição.

Para participar do concurso público do Banco do Brasil é preciso possuir nível médio completo, ter pelo menos 18 anos de idade e estar em dia com as obrigações militares (m caso de candidato do sexo masculino).

Além de contar com estabilidade profissional (regime estatutário), o cargo de escriturário do BB oferece salário de R$ 3.622,23 e diversos benefícios. Confira quais são eles a seguir:

participação nos lucros ou resultados;

vale-transporte;

auxílio-creche;

ajuda alimentação/refeição;

auxílio a filho com deficiência;

previdência complementar;

acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação;

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

As oportunidades do Concurso Banco do Brasil 2023 serão preenchidas em todos os estados do país, além do Distrito Federal. Metade delas é para escriturário agente comercial e a outra metade para escriturário agente de tecnologia da informação (TI).

Mais informe sobre os cargos e localidades: Agente de Tecnologia e Agente Comercial, em dependências situadas nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.