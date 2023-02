Polícia apreende arma e mais de 20kg de drogas em Mâncio Lima

Assessoria de Comunicação da PMAC —

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) e da Polícia Civil do Acre (PCAC) apreenderam na tarde de sexta-feira, 17/2, mais de vinte quilos de drogas e uma arma de fogo, no município de Mâncio Lima. Três pessoas foram presas, durante a ação policial.

Em patrulhamento pelo Ramal do Havaí, durante a “Operação Guardiões da Fronteira”, as equipes policiais avistaram três cidadãos, carregando um saco de cor preta. O trio ao notar a presença policial tentou se evadir por uma área de mata, mas foi detido pelos policiais.

Durante as buscas no citado saco, os policiais encontraram 21 quilos de drogas, sendo 17 quilos 450 gramas de cloridrato de cocaína e 3 quilos 780 gramas de maconha, além de uma pistola Glock com 11 munições. Os três homens foram conduzidos a Delegacia de Cruzeiro do Sul.

O prejuízo estimado ao crime organizado é de 294 mil reais. Na delegacia, um dos presos assumiu ser o proprietário da droga.