A festividade cultural do carnaval está chegando e para celebrar, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) preparou uma campanha com orientações para que o folião possa curtir o carnaval com segurança, alegria e sem violação de direitos.

Na hora de festejar e aproveitar o feriadão, é preciso redobrar os cuidados. A campanha informativa frisa o alerta para o consumo de álcool e direção, atenção com as crianças, o assédio sexual, o cuidado com a saúde, o preconceito e a violência.

“A educação em direitos é uma das áreas pertinentes da Defensoria Pública. É preciso estarmos atentos e vigilantes na defesa e garantia dos direitos da população”, destaca a defensora-geral, Simone Santiago.