Documento de empresa no Acre pode sair em até 19 horas, diz Junta

A vice-governadora Mailza visitou, na manhã desta sexta-feira, 17, a sede da Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac), onde foi recepcionada pela presidente da instituição, Nayara Honorato, e pelo vice-presidente, Pedro Silva. Também estiveram presentes representantes do colegiado de vogais da autarquia e de associações do estado. A junta comercial é o órgão responsável pela abertura de empresas.

Na ocasião, a presidente apresentou as metas da instituição para 2023: reduzir o tempo de registro e formalização das empresas, avançar na integração com as prefeituras de todo o estado, implantar a viabilidade automática nos municípios e a padronização dos serviços.

“Todos os nossos serviços hoje são 100% digitais. Cinco anos atrás, o empresário levava três meses para conseguir o CNPJ. Hoje conseguimos liberar em 15 horas. Com esse avanço, tem economia de tempo e dinheiro. Mas queremos integrar os serviços com prefeituras e munícipios para agilizar ainda mais”, afirmou a presidente.

A vice-governadora destacou a importância da Junta para o crescimento de negócios. “Agilidade é o que o empresário mais busca quando inicia a abertura de uma empresa. Hoje, vimos a evolução dos serviços por essa equipe comprometida, que dá uma resposta positiva aos empresários. Parabenizo a todos aqui pelo bom andamento. Se tem empresas ativas, tem emprego e renda. Isso é desenvolvimento para o Acre, grande meta do nosso governador Gladson Cameli”, disse Mailza.

Estiveram presentes: o representante do Conselho Regional de Economia (Corecon/Acre), Aldenir de Paiva; do Conselho Regional de Administração (CRA/AC), Denilson Angelim; da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), Reynaldo Mandu; da Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio), Isaac de Oliveira; da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), João Batista Fecury; da Associação Comercial e Industrial do Acre (Acisa), Jurilande Aragão; da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Raimunda Holanda; do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/AC), Theoelita Quindere e o advogado Cristopher Mariano.