O Carnaval da Família começou nesta sexta-feira, 17, no Arena da Floresta, em Rio Branco, com a escolha da Realeza. A primeira banda a se apresentar foi Gugu do Cavaco

O concurso da Realeza foi organizado pela Fundação Garibaldi Brasil. Com o objetivo de valorizar e promover a cultura popular, além de cumprir meta do Plano Municipal de Cultura, foram avaliados pelos jurados os quesitos samba, simpatia, comunicação, beleza plástica e fantasia.

Gabriela Alencar é a Rainha e Júnior Mônaco o Rei Momo. Rosi Mary é a Rainha Trans e Rainha Gay é a Monique Ághata;