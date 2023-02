Carnaval 2023: festa vai até Quarta-feira de Cinzas no Acre

O Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco realizaram nesta sexta-feira, dia 17, a etapa final do concurso da Corte do Carnaval da Família 2023. Pesando 160 Kg, com 1,84m e 29 anos, Junior do Mônaco é o novo Rei Momo. Ele reina ao lado de Gabriela Alencar. Com 29 anos, 1,70m e 75 kg, ela foi eleita a Rainha do Carnaval.

Completa a realeza Monique Agatha, eleita pela quarta vez consecutiva como Rainha Gay em Rio Branco. A representante da Vila do Fuxico pesa 73 kg, tem 1,75m. A Rainha Trans eleita pelos jurados foi Rose Marry. Ela é do Manoel Julião, pesa 80 kg e tem 1,74m de altura.

O concurso organizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) reuniu dois candidatos a Rei Momo, duas candidatas a Rainha, seis candidatas a Rainha Gay e cinco candidatas a Rainha Trans. A animação do evento ficou por conta da bateria do bloco Unidos do Fuxico.

Concurso reuniu elegância, samba no pé e um espetáculo de cores e beleza. Uma multidão foi prestigiar a escolha da Realeza no Arena da Floresta. Foto: Dharcules Pinheiro

O mandato da Realeza tive início logo após a coroação feita pelo prefeito Tião Bocalom e o secretário Assurbanipal Mesquita (Seicetur). Com a chave da cidade nas mãos, Junior do Mônaco e a realeza reinam até a quarta-feira de cinzas. Neste período, a Realeza visita os bailes carnavalescos em toda capital.

Assurbanipal Mesquita, representou o governo do Estado. Ele agradeceu os inscritos e jurados e convidou a população para a quina momesca. “Agora que temos a Realeza do Carnaval é hora de todas as famílias se divertirem com muita paz e muito amor. O palco está pronto para a grande festa nesta parceria entre governo e prefeitura. O governador Gladson Cameli está de parabéns por esse palco de cores e alegria”, disse o secretário.

Bateria da Vila do Fuxico animou todo o evento de escolha da Realeza, uma atração a mais no Carmaval. Foto: Dharcules Pinheiro

O prefeito Tião Bocalom acompanhou todo o concurso e, ao lado da vice-prefeita Marfiza Galvão, premiou os vencedores do certame. “Estou muito feliz com essa parceria com o governo do Estado e tenho certeza de que teremos um dos melhores carnavais dos últimos anos”, disse o prefeito.