Calendário de proeficiência para profissionais da aviação no Acre

Com o intuito de dar previsibilidade para os pilotos e alunos pilotos, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) divulga o calendário da Banca de Exames de Proficiência de Voos 2023. Agora, os candidatos poderão se programar previamente para marcação do exame nas localidades mais próximas a suas residências trazendo maior conforto e previsibilidade.

Os exames de proficiência de pilotos são tanto para cheques iniciais quanto para revalidação de licenças e habilitações. Ao todo, serão até seis vagas por dia, em cada localidade. A forma de inscrição continua a mesma. Os candidatos que operam sob o regime do Regulamento Brasileiro de Aviação (RBAC) nº 91 devem realizar a solicitação de cheque com o examinador da ANAC pelo site: https://sistemas.anac.gov.br/spo/escala/. Já aqueles que operam sob o regime do RBAC n º 135 e nº 90 devem realizar a solicitação pelo SACI por meio da Solicitação de Autorização de Exame ( SAE) (clique no link para acessar).

A marcação dos exames será realizada conforme a ordem de chegada das solicitações, por isso, é importante se programar com antecedência. A confirmação da inscrição e os horários serão encaminhados ao candidato.