O Edital 2023 do Bolsa Atleta encerrou as inscrições nesta sexta-feira (17.02) às 23h59 já com o recorde de solicitações da história do programa. Até as 13h de hoje, 8.164 pedidos foram encaminhados ao Ministério do Esporte. Para se ter uma ideia, no último ano foram 6.819 inscritos, enquanto a maior marca anterior ocorreu no edital unificado 2019/2021, com 7.537 requisições.

A ministra Ana Moser comemorou a receptividade da comunidade esportiva ao novo edital. “É uma política importante que atinge milhares de atletas e o Ministério do Esporte agradece a confiança do público com essa política, quando batemos o recorde de inscrições”, disse. Ana Moser ainda prometeu empenho em aperfeiçoar constantemente o programa. “Sempre trabalhamos para melhorar essa política para que ela atenda ainda mais atletas e com mais eficiência”, completou.

O Bolsa Atleta garante um repasse mensal de R$ 370 a R$ 3.100 para competidores do alto desempenho que tiveram resultados expressivos no ano de 2022 em modalidades dos programas olímpico e paralímpico.

As inscrições e o processo de adesão e de envio de documentação são totalmente online. O investimento federal estimado para o edital é de R$ 82 milhões.

A previsão é de que a lista de contemplados seja divulgada entre 11 e 15 de abril. Desde 2005, quando o Bolsa Atleta teve a primeira lista de beneficiários divulgada, 31.985 esportistas já receberam os recursos, por meio de 87.873 bolsas.

O processo de indicação dos atletas elegíveis é feito pelas entidades nacionais de administração do esporte, como confederações, Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). O programa contempla atletas a partir dos 14 anos.

O Bolsa Atleta conta, adicionalmente, com a categoria Pódio, destinada a atletas de elite posicionados entre os 20 melhores do mundo. Esta faixa prevê repasses de R$ 5 mil a R$ 15 mil mensais e tem edital separado, que foi publicado em dezembro de 2022. Combinando os dois editais, o investimento federal no programa supera R$ 120 milhões por ano.