A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 17/2, a operação Columba com a finalidade de investigar crimes de organização criminosa e tráfico de drogas envolvendo criminosos pertencentes a uma facção e advogados.

Segundo as investigações, os envolvidos estariam em um esquema de troca de informações entre membros do grupo criminoso que estão dentro dos presídios e os que estão fora. Os advogados estariam atuando como mensageiros e fazendo uma ponte de comunicação entre os envolvidos.

Os fatos delituosos foram descobertos durante análise do celular de um chefe da facção. Identificou-se a atuação de pelo menos dois advogados, os quais estariam sendo pagos para levar informações de líderes do grupo criminoso para faccionados que estariam cumprindo pena no sistema penitenciário acreano.

Os investigados poderão responder por crimes por crime de organização criminosa, sem prejuízos de outros crimes. O material apreendido será submetido à análise da equipe de investigação e à perícia criminal, podendo surgir novos fatos e pessoas investigadas.