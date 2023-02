Liminar derruba decisão que barrava criança no Carnaval do Acre

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC), garantiu a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, acompanhados dos pais ou responsáveis em eventos carnavalescos que ocorram em todo o Acre.

A Justiça concedeu decisão liminar favorável ao Mandado de Segurança impetrado pela PGE com o intuito de barrar as restrições impostas pela Portaria n° 556, de 13 de fevereiro de 2023, da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco.

A portaria permitia acesso apenas para adolescentes de 16 e 17 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis.

Um dos eventos prejudicados seria o Carnaval da Família, a ser realizado na Arena da Floresta, pelo governo do Estado, nos dias 17 a 22 de fevereiro, com programação infantil no dia 19 de fevereiro.

A petição foi assinada pelo procurador do Estado Thomaz Carneiro Drumond, chefe da Procuradoria Judicial.

O procurador justificou a necessidade de fomentar cultura para o público infantil e adolescente.

“A portaria foi publicada dias antes do início do Carnaval. Percebemos que havia excessos em seu teor, que impediriam o acesso de crianças e adolescentes ao evento na Arena da Floresta, mesmo se acompanhados de seus pais. Até mesmo o “baile infantil” estaria sob risco de não acontecer. Atuamos prontamente para que o evento, que é a maior expressão festiva da cultura nacional, pudesse ter a presença de nossas crianças e adolescentes, juntamente de seus pais ou responsáveis”, pontuou o procurador Thomaz.