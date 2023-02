A Prefeitura de Jordão, por meio da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura (Semec) anuncia a abertura das inscrições de dois novos Processos Seletivos, que juntos, visam preencher 116 vagas e formar cadastro reserva para a contratação temporária de professores.

Confira a seguir as oportunidades disponíveis conforme os respectivos editais:

Edital Nº 01/2021: Zona Rural e Zona Urbana – Ensino Fundamental I -professor (40); Professor de Ensino Infantil (12); Professor Tradutor Intérprete de Libras/ Língua Portuguesa (1); Professor Mediador (3); Assistente Educacional (4); Pedagogo (2); Pedagogo (1); Psicólogo Educacional (1); Nutricionista (1); Assistente Social (1).

Edital Nº 02/2021: Professor Ensino Fundamental I e II (34); Agente Educador (16).

Para participar, é necessário que os candidatos possuam escolaridade de nível superior, de acordo com a área em que pretendem atuar. Quando contratados, os docentes serão beneficiados com salários que variam entre os valores de um salário-mínimo vigente ou de R$ 1.302,00 a R$ 3.315,41 referente a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrição e seleção

Os interessados podem efetuar as inscrições no período de 16 a 24 de fevereiro de 2021, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, mediante o preenchimento do formulário, disponível no prédio da Câmara Municipal de Jordão, endereço: Avenida Francisco Dias.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados em três etapas, compostas por prova escrita, avaliação curricular e entrevista, prevista para ser realizada do dia 12 a 14 de março de 2023, dependendo do edital.

O conteúdo da avaliação será baseado nos seguintes temas: língua portuguesa, conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais/atualidades

Vigência

O prazo de validade do Processo Seletivo de nº 01/2023 será de um ano, prorrogável uma vez, por igual período, a partir da homologação.

O Processo Seletivo de nº 02/2023 terá validade de 10 meses, com início a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados por 10 meses, a critério do Município.