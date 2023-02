O Instituto de Energia e Meio Ambiente busca profissional para atuar com elaboração de inventários e análises de emissões atmosféricas dentro de suas estratégias de ar limpo, mobilidade urbana de baixas emissões, transporte regional de cargas sustentável e matriz elétrica limpa e inclusiva.

Sobre a vaga para Assistente de Projetos:

A vaga tem como foco o apoio na elaboração de inventários e análises de emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Levando em consideração o propósito do IEMA, os inventários e as análises estarão concentrados nas áreas de energia, transporte e indústria, visando fornecer à sociedade informações qualificadas e acuradas que contribuam com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à redução de emissões atmosféricas.

Perfil profissional:

• Formação superior completa em engenharias, ciências exatas e da natureza ou outras habilitações competentes à vaga;

• Afinidade ou experiência com as áreas de energia, transporte e indústria;

• Conhecimento sobre inventários de emissões, mudanças climáticas e/ou poluição do ar;

• Facilidade com matemática e ciências naturais, pesquisa científica, dados e estatística;

• Capacidade para produzir materiais de apresentação, textos e relatórios;

• Boa desenvoltura para utilizar ferramentas computacionais com dados numéricos (Excel, VBA, R, Tableau etc.), além de produzir mapas em sistemas de informações geográficas (QGIS, Google Maps etc.);

• Leitura e conversação em inglês;

• Experiências profissionais relacionadas a emissões atmosféricas e/ou conhecimento do terceiro setor serão considerados diferenciais.

Informações de contratação:

• Contratação CLT (formato mensalista);

• Regime híbrido de teletrabalho, com carga horária de segunda a sexta-feira, para 44 horas semanais (desejável residência em São Paulo);

• Vale-alimentação (R$ 38,00/dia útil), ajuda de custo mensal pelo teletrabalho e seguro de vida;

• A qualificação esperada é a de profissionais recém-graduados (formados há até cerca de dois anos).

Como se candidatar para a vaga:

Enviar todos os documentos e informações solicitados abaixo para o e-mail [email protected] com o título “ASSISTENTE_EMISSOES_2023”, até o dia 28/02/2023 (23h59):

• Currículo;

• Carta de apresentação incluindo motivos de interesse pela vaga (texto obrigatório de no máximo uma página);

• Vídeo facultativo de apresentação de no máximo dois minutos;

• Pretensão salarial e disponibilidade para viagens pontuais.

Para saber mais sobre a vaga, clique aqui.