Com programas de bioeconomia na Amazônia, o governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), em parceria com a Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), de Santa Catarina, pretende mobilizar talentos empreendedores no estado. E nesta quinta-feira, 16, os gestores das instituições assinaram o termo de adesão.

Coordenados pela Fundação Certi, os programas têm o apoio financeiro dos bancos Bradesco, Fundo Vale, Itaú-Unibanco e Santander.

Dentre os programas, pode-se destacar o Projeto Gênese, que pretende ativar o potencial empreendedor dos talentos amazônicos, por meio de oportunidades de desenvolvimento pessoal na direção de agir e pensar em novas ideias e soluções. Já o Sinapse busca fomentar novos negócios, transformando ideias ativadas em empreendimentos, por meio de suporte financeiro e mentorias.

Os projetos visam estimular uma rede de conhecimento para estudantes, pesquisadores e interessados em Empreendedorismo & Inovação na Amazônia.

“A Fundação Certi pretende capacitar 20 mil jovens da Amazônia até 2025. Assim, o governador Gladson Cameli tem investido na educação, com a pretensão de fortalecer o ensino pesquisador para os jovens acreanos, das cidades e das comunidades tradicionais. O intuito é desenvolver conhecimento e gerar riqueza e empregos”, afirmou Moisés Diniz, presidente da Fapac.

Acesso ao EDITAL: