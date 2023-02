Saiu resultado final do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (Cbmac), torna públicos o resultado final da Investigação Criminal e Social e o resultado final do concurso público, conforme Edital nº 025 SEPLAG/CBMAC, de 29 de junho de 2022.

As vagas do concurso público são classificadas na seguinte ordem: cargo, classificação, inscrição, nome do candidato e nota.

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira, 16, e pode ser consultado clicando no link abaixo.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao certame entrando em contato pelo (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h à às 15h30, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Resultado Final – CBMAC