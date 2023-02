Chegou o dia do pontapé inicial da Temporada 2023 para o glorioso Estrelão do Acre.

E ela já começa com clima de decisão: Neste domingo de carnaval, dia 19, a partir das 17 horas, no Florestão, o Mais Querido encara o Princesa do Amazonas em jogo único valendo vaga para as oitavas-de-final da Copa Verde.

Os ingressos estão disponíveis na Rede Arasuper pelo preço de R$ 10,00.

Crianças até 12 anos não pagam.