Publicado listão final do concurso do ISE Acre. Acesse aqui

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE), torna público o resultado final da Prova de Títulos e da Classificação Final da 1ª e 2ª fases do concurso público para o cargo de agente socioeducativo.

O documento, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira, 16, divulga a classificação final da primeira e segunda fase do concurso na seguinte ordem: classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota final.

Os candidatos poderão obter mais informações referentes ao concurso público no site www.ibade.org.br, por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190, ou pelo e-mail [email protected]

O resultado pode ser consultado clicando no link abaixo.

Resultado Final – ISE