ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANENTO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA EDITAL No 003/2021.

O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições

legais e embasados no inciso IX, Art. 37, da Constituição Federal e o inciso X, Art. 12, da Lei Orgânica, bem como fundamentado no inciso VI, do

Art. 2o, da Lei Municipal de no 600, de 09 de maio de 2017, e demais normas que regem a matéria;

CONVOCA:

Os candidatos, abaixo relacionados, CLASSIFICADOS no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO no 001/2021, destinado a contratação por

tempo determinado e cadastro de reserva de profissionais de Nível Superior, Médio e Fundamental, para atender as necessidades temporárias da

Rede Municipal de Saúde, mediante condições e demais disposições legais aplicadas à espécie. Para, apresentar todos os documentos conforme

o Edital no 003/2021, nos dias 16 ou 17 de fevereiro de 2023, das 8h00 às 16h00, na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Porto Acre,

localizada à Rua Josefino Leal – S/No, Bairro Livramento, para contratação.

O não comparecimento neste período acarretará na desclassificação da candidata.

NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RAIMUNDA BITENCOURT

418 Jamylli Menezes Prina APTO/CADASTRO DE RESERVA

58 Maria Francisca Santos de Souza APTO/CADASTRO DE RESERVA

MICROSCOPISTA – UBS ÁLVARO ARAÚJO NOBRE

396 Marcela Rodrigues de Oliveira APTO/CADASTRO DE RESERVA

RECEPCIONISTA- UBS ILDA BARBOSA

160 Vanessa Bezerra Ribeiro APTO/CADASTRO DE RESERVA

AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS

409 Jeeny Bardales de Souza Apto/Cadastro De Reserva

NÍVEL SUPERIOR

PSICÓLOGO

296 Caroline Souza de Oliveira APTO/CADASTRO DE RESERVA

Porto Acre-AC, 13 de fevereiro de 2023.

Edna da Silva Cuiabano Chaves

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Portaria GAB.003/2021