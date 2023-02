Marujada, Maracatu, Samba Brothers: tudo pronto para o Carnaval da Família 2023; veja programação

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco divulgaram nesta quinta-feira, 16, a programação do Carnaval da Família 2023. De sexta-feira, 17, até terça, 21, os foliões da capital poderão curtir a festividade no estacionamento do Arena da Floresta.

“O Carnaval é uma festa popular, mas acima de tudo é uma festa da família. Esse é um importante resgate que estamos realizando, após dois anos de ausência. O cidadão vai ter, nesses cinco dias, muita alegria, segurança e diversão”, disse o governador Gladson Cameli.

A folia se inicia na sexta, com a escolha da realeza; no domingo haverá baile infantil; na segunda-feira, baile da melhor idade; e na terça-feira, o tradicional desfile dos blocos de carnaval. Revezando-se entre o palco principal e o espaço alternativo, 25 bandas irão se apresentar, reunindo 240 artistas.

A expectativa é de que 200 mil pessoas prestigiem as cinco noites de festa. Ao todo, 45 instituições apoiam a realização do evento. A parceria entre Estado e Município pretende movimentar, no setor de bebidas e alimentos, R$2,5 milhões, e gerar 900 postos de trabalho durante o Carnaval. “Quem ganha com a parceria é a população, que terá uma festa linda”, destacou o prefeito Tião Bocalom.

Programação oficial:

Sexta-feira – dia 17

Das 17h às 19h – Gugu do Cavaco

Das 19h às 21h – Escolha da Realeza

Das 21h às 22h – Cobras Dance

Das 22h às 00h – Levada do Gueto

Das 00h às 02h – Samba Brothers

DJ El Mascarado

Sábado – dia 18

Das 16h às 17h – Marujada – Cultura Popular no Espaço Alternativo

Das 17h às 19h – Carlinhos Bahia

Das 19h às 21h – Luan Lima

Das 21h às 23h – Elias Sarquis

Das 23h às 01h – Eduardo Safadão

Das 01h às 03h – Terreirão do Samba

DJ Ricardo

Domingo – dia 19

Das 15h às 16h – Jabuti Bumbá – Cultura Popular no Espaço Alternativo

Das 16h às 18h – Sandoval e Banda – Baile infantil no Espaço Alternativo

Das 17h às 19h – Terreirão do Samba

Das 19h às 21h – Mugs II

Das 21h às 23h – Álamo Kário

Das 23h às 01h – Ferdiney

Das 01h às 03h – Vini Rodrigues

DJ Richard

Segunda – dia 20

Das 16 às 18h – Banda Senadinho – Baile da Melhor Idade no

Espaço Alternativo

Das 17h às 19h – Moças do Samba

Das 19h às 21h – Pegada Prime

Das 21h às 23h – Bruno Damasceno

Das 23h às 01h – Bloco Deu Match

Das 01h às 03h – Sandra Melo

DJ – Claudinha

Terça-feira – dia 21

Das 16h às 17h – Maracatu – Cultura Popular no Espaço Alternativo

Das 18 às 23h – Desfile dos Blocos

Das 17h às 19h – Sandoval e Banda

Das 19h às 21h – Banda Hitz

Das 21h às 23h – Agleni Miranda

Das 23h às 01h – Doce e Amizade

Das 01h às 03h – Sandra Melo

DJ – Black