Ladrão de fios é foragido da justiça, diz PM de Rio Branco

Guarnição de Rádio Patrulha (RP) do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prendeu na manhã desta quinta-feira, 16, um foragido da justiça na Avenida Ceará, em Rio Branco. Um homem, de 20 anos, foi preso após realizar furto de fios de rede do Semáforo do cruzamento da Rua Pernambuco, no bairro do Bosque.

Em patrulhamento de rotina, os militares receberam informações que um cidadão estaria realizando furto da fiação de um semáforo no cruzamento da Rua Pernambuco com a rua Via Parque. Diante da denúncia, a guarnição conseguiu abordar o homem em um beco próximo ao Parque da Maternidade.

Com ele foi encontrado uma arma branca, tipo faca de mesa, utilizada para cometimento do furto e fios de rede elétrica. Após consulta criminal via “Sistema Apollo” foi constatado um mandado de segurança em aberto em desfavor do abordado. O abordado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.