Energisa oferece a opção da autoleitura pelos canais digitais

O cliente que acompanha sua conta de energia com frequência, em algum momento já deve ter passado pela situação da ‘fatura pela média’. Isso acontece quando há impedimento para a leitura do medidor, ou seja, situações como portão fechado, imóveis desocupados, ausência de pessoas no imóvel ou cães bravos soltos que impedem a aproximação do leiturista por questões de segurança.

Nesses casos, automaticamente o sistema emite o faturamento pela média de consumo do cliente nos últimos 12 meses.

Com o objetivo em evitar o faturamento por média, a empresa recomenda a prática da autoleitura para controlar o valor correto com base no seu consumo.

Queremos nossos clientes satisfeitos e que pague pelo consumo real, por isso estamos reforçando que o próprio cliente tem a opção de informar a leitura diretamente à Energisa”, explica a coordenadora de leitura da Energisa Acre, Camila Pessoa.

Para realizar a autoleitura é muito simples: em até três dias antes da data da leitura, informada na conta de energia, o cliente faz a leitura do medidor, número que aparece no visor do padrão de energia, e informa à Energisa por meios dos canais de atendimento da distribuidora. Pode ser por meio do Energisa On, Call Center pelo número 0800 647 7196, site energisa.com.br, pela GISA o WhatsApp da Energisa ou informando pessoalmente na Agência de Atendimento.

A autoleitura está disponível para os clientes das áreas urbanas e rurais. “Mas para que a leitura seja cadastrada na Energisa é importante fazer a autoleitura no dia certo e observando o número exato que aparece no visor do padrão de energia, evitando erros na emissão da conta de energia. Estamos buscando incessantemente a redução dos faturamentos por média, proporcionando maior facilidade para que o próprio cliente possa acompanhar a evolução da leitura, verificando seu consumo de energia elétrica”, explica Camila.

Além disso, clientes que possuem faturas de energia em atraso podem aproveitar as facilidades para negociar os débitos com a Energisa. A empresa segue até março a campanha de negociação que oferece condições especiais.

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais como o WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br, tendo em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG). A negociação também pode ser feita nas agências de atendimento presencial.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 10 distribuidoras, 12 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.