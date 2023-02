Denúncia: bairros de Rio Branco estão intrafegáveis, diz vereador

Muitos bairros de Rio Branco estão intrafegáveis”. A fala é do vereador Fábio Araújo ao coobrar da Prefeitura de Rio Branco melhorias na infraestrutura dos bairros na capital acreana.

Na oportunidade, o parlamentar relatou que visitou o bairro Santa Cecília na última sexta-feira, 10, para averiguar in-loco as denúncias recebidas. Ele lamentou que as indicações apresentadas a Prefeitura para a realização de ações no local não foram atendidas.

“Fiz diversas indicações de melhorias ainda em 2021 e, infelizmente, não foram atendidas. O bairro Santa Cecília precisa de uma intervenção de urgência, pois o local está destruído. Não existe parada de ônibus, o corredor de acesso ao bairro está intrafegável, sem falar que não existe passagem adequada para deficientes”, falou o vereador. E acrescentou: “o acesso é pela BR e o morador ainda corre o risco de ser atropelado”.

Outra necessidade do local, segundo o vereador, é a revitalização dos bueiros. “as ruas ficam debaixo d’água quando chove. Isso ocorre devido uma drenagem que atravessa a rodovia, pois está acima do nível das águas que passam no Igarapé que corta o local, não existindo vazão no período de chuva”, disse.

O parlamentar comentou ainda sobre o problema nos postes do bairro. “Para se ter uma ideia da gravidade da situação, até poste caído tem naquele bairro. Desde outubro passado foi solicitado a manutenção daquele poste e nada foi resolvido. Fica aqui o meu apelo a Prefeitura de Rio Branco para que atenda as minhas reivindicações e que o bairro Santa Cecília passam pela revitalização que necessita, pois a população que mora ali não pode mais continuar do jeito que está”, finalizou.