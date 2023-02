Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em concurso; leia relação

14 de fevereiro de 2023 Assecom Prefeitura

A Prefeitura de Rio Branco convoca os selecionados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

Os candidatos selecionados deverão se apresentar no Setor de Divisão de Gestão de Pessoas da SASDH, na rua do Aviário n° 972 – Aviário, para assinatura dos contratos nos dias 15, 16, 17, 23 e 24, entre das 08h às 11h e das 14h às 16h.

Documentos necessários na hora da apresentação:

Carteira de Trabalho da Previdência Social (página com foto, qualificação civil).

02 (duas) fotos 3×4.

Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral.

PIS/PASEP.

Documento de identidade, que contenha fotografia (frente e verso).

Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino.

Certidão de Nascimento ou de Casamento.

Certidão de nascimento e cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos.

Declaração escolar de filho menor de 14 anos;

Carteira de motorista compatível com a função (se motorista).

Confira a lista:

Motorista

JANOVEL DOS SANTOS LOPES

DANIEL DA SILVA VALE

Agente Administrativo

LYS CIBELLE VASCONCELLOS FREITAS

JULIANA DOS ANJOS TOMAZ

FABIOLA AMORIM DE CASTRO

MARLIZETE DA SILVA GONDIM

KAROLINE DE SOUZA BONFIM

JHAMAYRA ARANTES DE SOUZA

ALDEANE NASCIMENTO LIMA ROCHA

CAROLINNE DE SOUZA BONFIM

JEDHER ARNOWD SOUZA DOS SANTOS

ITALO DIEGO BRANCO DA COSTA

TATIANA GOMES DE VASCONCELOS

Agente Social

MARIA GEILANE ROCHA DE ALMEIDA

CAUYZA DE FREITAS RIBEIRO

VANDERLEIA NASCIMENTO PESSOA

Assistente Social

FABIANA SALES DE SOUZA

Pedagogo

MARIA ROZIANES DIAS LOPES MOREIRA

GIRLANDA DA SILVA GOMES

Psicólogo

RIVALDO RODRIGUES MONTEIRO

PAULO RICARDO SILVA VASCONCELOS

RAMAYANA BARROS SILVA

NANCY JAIRA TELES DOS SANTOS